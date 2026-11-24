Luật chơi sâm lốc bắt đầu từ việc chia 10 lá cho mỗi người, sau đó xác định ai đánh trước trong ván đầu. Những quân cùng số ghép thành đôi, sám cô hoặc tứ quý, còn các lá nối tiếp nhau được xếp thành sảnh. Trước ván mới, bạn xem quy định chặn heo, báo sâm tại sảnh QH88 để biết khi nào bài được tính là kết thúc.

Luật chơi sâm lốc từ lúc chia bài

Mỗi bàn sâm có từ 2 đến 4 người, dùng bộ Tây 52 lá nhưng mỗi tay chỉ nhận 10 quân. Trong luật chơi sâm lốc, 12 lá dư ở bàn bốn người nằm ngoài ván nên không được dùng để chặn. Quyền đánh trước được xác định sau khi các thành viên nhận đủ bài theo lượt chia.

Ván đầu thường dành lượt mở màn cho người giữ quân nhỏ nhất theo quy định của bàn sâm. Ở ván tiếp theo, người thắng trước đó được đánh đầu bất kể bài của những đối thủ còn lại. Trong sảnh sâm QH88, bạn phải chặn bằng kiểu bài phù hợp hoặc chọn bỏ lượt khi không muốn đánh.

Thứ tự quân bài lớn dần là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A rồi 2. Cùng số thì không phân cao thấp theo chất, nên A cơ không đứng trên A bích khi đánh lẻ. Nếu tất cả đối thủ bỏ lượt, người đánh cuối được mở lượt mới bằng kiểu bài hợp lệ khác.

Người hết bài đầu tiên giành phần thắng, còn các tay chưa hết sẽ được đếm số quân đang giữ. Chẳng hạn, mức 1.000 đồng mỗi lá khiến 6 quân còn lại tương ứng 6.000 đồng trước khi cộng phạt. Trong luật chơi sâm lốc, tiền đền heo hoặc cóng tùy bàn nên hội viên cần xem cách tính trước ván.

Nhận biết các bộ bài được phép đánh

Mỗi lượt chặn cần đúng kiểu bài vừa ra, ngoại trừ đòn chặt quân 2. Nhận biết số lá của mỗi bộ giúp bạn không đánh sai khi có nhiều quân cùng số.

Phân biệt bài lẻ với đôi

Bài lẻ là một quân bất kỳ như 7 rô, còn đôi gồm hai quân cùng số như 9 cơ, 9 bích. Khi đối thủ đánh lẻ 10, người tiếp theo có thể dùng J, Q, K, A hoặc 2 để chặn. Với đôi 8, chỉ đôi lớn hơn mới chặn được vì hai lá lẻ không tính thành một lần đánh đôi.

Trong luật chơi sâm lốc, đôi 2 cao nhất trong các đôi, song vẫn phải xét quy định chặt đặc biệt của bàn. Bạn cần xem đối phương vừa ra bao nhiêu quân, bởi đôi K không thể chặn một lá K đơn lẻ. Khi mở lượt mới, người giữ quyền đánh có thể ra lẻ hoặc đôi tùy những quân còn trên tay.

Xét sám cô cùng tứ quý

Sám cô gồm ba quân cùng số như ba lá 6, còn tứ quý phải có bốn quân mang cùng giá trị. Khi một người ra sám 7, đối thủ dùng sám 8 trở lên mới chặn được bộ ba lá đó. Theo luật chơi sâm lốc, tứ quý còn chặt được quân 2, nên giữ heo không đồng nghĩa chắc chắn thắng lượt.

Luật chơi sâm lốc với sảnh

Sảnh gồm ít nhất ba lá liên tiếp như 5, 6, 7 hoặc 9, 10, J, Q, không cần cùng chất. Sảnh bốn lá chỉ bị chặn bởi sảnh cùng độ dài, có quân cao nhất lớn hơn. Quân 2 không ghép vào sảnh thường, nên J, Q, K, A hợp lệ còn Q, K, A, 2 không hợp lệ.

Những lỗi khiến tiền cược bị tính thêm

Bàn sâm còn xét lời báo trước khi hết bài cùng các quân mạnh bị giữ lại. Khoản phạt thường tách khỏi tiền đếm bài, vì vậy bạn cần biết từng lỗi.

Báo sâm trước khi đánh

Theo luật chơi sâm lốc, người có bài thuận lợi được báo sâm trước khi đánh để xin ra hết tay không bị chặn. Nếu cả 10 lá được đánh hết, người báo thắng sâm và nhận tiền theo quy định của bàn. Chỉ cần một lượt bị đối thủ chặn, lời báo thất bại và người hô chịu khoản đền sâm tương ứng.

Chặn heo khi gặp tứ quý

Quân 2 mạnh nhất khi đánh lẻ, nhưng tứ quý vẫn chặt được heo dù bốn lá đó mang số nhỏ hơn. Với luật chơi sâm lốc, người bị chặt 2 thường chịu khoản tính thêm ngoài tiền đếm bài thông thường. Hội viên không được dùng heo làm quân cuối vì kết thúc ván bằng lá 2 sẽ bị tính lỗi thối heo.

Báo một khi sắp hết

Khi chỉ còn đúng một lá, người đánh phải báo một để đối thủ biết số quân còn trên tay. Trong luật chơi sâm lốc, người ngồi ngay trước tay bài báo một phải chặn bằng quân thích hợp lớn nhất nếu có. Nếu giữ lá mạnh khiến đối phương về nhất, người bỏ chặn có thể phải đền thay những tay bài còn lại.

Cóng áp dụng khi bạn chưa đánh quân nào mà đối thủ đã hết bài. Một số bàn công nhận thắng trắng với sảnh 10 lá, tứ quý 2, năm đôi hoặc ba sám cô. Hội viên cần kiểm tra điều kiện thắng trắng, vì quy định dành cho 10 lá cùng màu có thể khác nhau giữa các bàn.

Kết luận

Luật chơi sâm lốc xác định cách chia 10 lá, thứ tự chặn bài, báo sâm cùng các khoản tính thêm khi mắc lỗi. Sảnh bài QH88 dành cho hội viên muốn luyện phân biệt đôi, sảnh, tứ quý trước khi bước vào những ván có nhiều lượt chặn. Chọn bàn sâm phù hợp rồi thử xếp từng tay bài để quen cách ra quân theo đúng luật.