Luật chơi bài cào bắt đầu từ việc chia đủ 3 lá cho mỗi người, sau đó cộng điểm để xác định tay bài cao thấp. Từng quân A, 10, J, Q, K đều có giá trị riêng khi cộng nút nên bạn cần phân biệt trước lúc lật bài. Trước khi vào bàn của QH88, bạn nên xem các ví dụ dưới đây rồi tự kiểm tra phép tính trong từng ván.

Luật chơi bài cào khi chia ba lá

Một ván sử dụng bộ bài Tây đủ 52 quân và không có hai lá giống hệt nhau về cả số lẫn chất. QH88 giải thích từng lượt chia để hội viên nhận đúng ba quân trước lúc bước sang phần so điểm của ván.

Bộ bài sử dụng trong ván

Bộ bài gồm 4 chất cơ, rô, chuồn, bích, mỗi chất có 13 lá từ A đến K với hình dạng quen thuộc. Trong luật chơi bài cào, các chất thường không làm thay đổi điểm số khi mọi bên chỉ so nút của ba quân. Riêng quy định xét chất lúc bằng điểm cần được xác nhận trước vì mỗi kiểu bàn có thể dùng quy ước khác nhau.

Lúc nhận đủ ba lá bài

Mỗi cửa nhận đúng 3 lá úp xuống bàn, không bốc thêm lá thứ tư sau khi đã hoàn tất lượt chia. Khi nhà cái kết thúc việc phát bài, bạn mở đủ ba quân theo thời điểm được yêu cầu ở bàn cược. Từng lá được giữ nguyên đến lúc chấm điểm, vì thay quân giữa lượt sẽ làm sai kết quả đã được chia.

Quy đổi điểm từng quân bài

Quân A được tính 1 nút, còn các lá từ 2 đến 9 có số nút bằng đúng con số in trên mặt. Lá 10, J, Q, K đóng góp 0 vào hàng đơn vị, dù một số bàn gọi các quân này là 10 điểm. Khi áp dụng luật chơi bài cào, bạn chỉ cần nhớ 10 điểm cũng kết thúc bằng số 0 khi cộng ba lá.

Tính nút từ tổng ba lá

Điểm cuối cùng bằng chữ số hàng đơn vị của tổng 3 quân, nên một ván thường nhận kết quả từ 0 đến 9. Chẳng hạn, tay bài 7, 8, 4 có tổng 19 nên được 9 nút, cao hơn tay 6, 5, 4 chỉ có 5 nút. Trong luật chơi bài cào, tổng 10, 20 hoặc 30 đều gọi là bù, tức tay bài kết thúc ở 0 nút.

Các kiểu so bài thường gặp ở bàn cào

Với kiểu cào cái, mỗi người đem ba lá của mình đối chiếu riêng với nhà cái sau khi cả hai bên mở bài. Nếu cửa của bạn có 8 nút còn bên cầm cái có 6 nút thì cửa đó thắng theo cách so điểm thông thường. Luật chơi bài cào ở kiểu này không yêu cầu điểm của một hội viên phải cao hơn tất cả người cùng bàn.

Kiểu cào rùa không đặt một cửa cầm cái làm đối thủ chung, bởi kết quả được xét qua các tay bài cùng tham gia. Chẳng hạn, ba cửa lần lượt có 4, 7, 9 nút thì tay 9 nút đứng đầu nếu không xuất hiện bộ bài được ưu tiên. Luật chơi bài cào ở cào rùa cần ghi nhận cách xử lý khi từ hai cửa trở lên cùng đạt điểm cao nhất.

Kiểu cào tố có thêm lượt quyết định tiền cược sau khi bài đã được chia, nên cách tham gia khác cào cái thông thường. Người chơi có thể chọn theo mức tố hoặc bỏ lượt theo quy định của bàn, trước khi các tay còn lại được đối chiếu. Đối với luật chơi bài cào dạng tố, thứ tự xét đôi, sáp hoặc liêng phải căn cứ đúng bảng quy định của phiên đang chơi.

Quy tắc phân thắng thua khi lật bài

Khi ba lá đã được mở, sân chơi xét bộ bài được ưu tiên trước rồi mới so số nút ở những cửa còn lại. Hội viên cũng cần nhận biết cách xử lý đồng điểm để không nhầm giữa kết quả hòa và kết quả phân định bằng chất.

Bài chín nút được xét trước

Trong những tay bài không có bộ đặc biệt, 9 nút đứng cao nhất, tiếp theo lần lượt là 8, 7 xuống đến 0 nút. Nếu bên cầm cái được 5 nút còn bạn có 9 nút, cửa của bạn thắng khi bàn áp dụng kiểu cào cái. Luật chơi bài cào không cộng thêm điểm vì xuất hiện quân K hoặc A khi tổng cuối cùng đã được xác định.

Bộ ba tây có gì khác

Ba Tây là tay có đủ 3 lá thuộc J, Q, K, không bắt buộc mỗi quân phải khác tên hay cùng một chất. Một số bàn xếp bộ này cao hơn 9 nút, trong khi bàn khác quy định riêng về sáp hoặc những tay đặc biệt. Bởi vậy, bạn cần xem thứ tự ưu tiên được ghi cho đúng phiên trước khi kết luận tay ba Tây đã thắng.

Luật chơi bài cào hòa điểm

Khi hai cửa cùng đạt 7 nút, kết quả có thể được tính hòa nếu bàn chỉ phân thắng thua bằng tổng điểm. Một số kiểu bàn dùng lá lớn nhất hoặc thứ tự cơ, rô, chuồn, bích để phân định thêm sau lúc bằng nút. Nhà cái ghi nhận kết quả theo quy định đã chọn từ đầu ván, không lấy quy tắc của bàn khác để thay thế.

Kết luận

Luật chơi bài cào lấy 3 lá làm căn cứ cộng nút, nhưng thứ tự ưu tiên của ba Tây cùng cách xử lý hòa cần được kiểm tra riêng. Với QH88, bạn có thể đối chiếu cách cộng điểm cùng kiểu so bài trước khi quyết định tham gia một ván. Chọn bàn phù hợp rồi thực hành tính thử vài tay bài quen thuộc để ghi nhớ từng quy tắc tính điểm.