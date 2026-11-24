Luật chơi sicbo cơ bản bắt đầu bằng ba viên xúc xắc sáu mặt, mỗi viên có số điểm từ 1 đến 6. Bạn cần phân biệt tổng điểm, số xuất hiện riêng lẻ cùng quy định dành cho những viên trùng mặt. Xem bảng cược của QH88 ngay trên bàn Sic Bo để nhận biết từng ô dự đoán trước lượt gieo đầu tiên.

Luật chơi sicbo cơ bản theo mỗi lần gieo

Sic Bo sử dụng ba viên xúc xắc được gieo cùng lúc trong một lượt cược, vì vậy kết quả cuối cùng luôn dựa trên ba mặt ngửa. Mỗi viên mang điểm từ 1 đến 6 nên tổng nhỏ nhất bằng 3, còn mức lớn nhất là 18. Trên bàn của QH88, nhà cái sắp xếp các ô dự đoán theo điểm tổng, mặt số riêng hoặc những mặt giống nhau.

Trước lúc gieo, hội viên chọn cửa dự đoán rồi đặt số tiền tương ứng trong thời gian bàn vẫn nhận cược. Khi việc nhận cược kết thúc, ba viên được gieo và kết quả được tính từ các mặt ngửa sau cùng. Với luật chơi sicbo cơ bản, một lượt có thể trả tiền cho nhiều ô khác nhau nếu từng ô đều đúng điều kiện.

Chẳng hạn ba viên ra 2, 3, 5 thì tổng bằng 10, thuộc Xỉu và đồng thời nằm ở nhóm Chẵn. Nếu bạn chọn riêng mặt số 3, cửa ấy cũng trúng vì một viên có đúng số đã chọn trước đó. Điểm cần nhớ trong luật chơi sicbo cơ bản là mỗi ô chỉ được xét theo điều kiện của chính ô ấy.

Phân biệt những cửa cược theo tổng điểm

Tổng của ba mặt ngửa là căn cứ để xét những cửa quen thuộc như Tài, Xỉu, Chẵn hoặc Lẻ. Bên cạnh các khoảng điểm, bàn Sic Bo còn có những ô yêu cầu dự đoán đúng một tổng số nhất định.

Luật chơi sicbo cơ bản tính điểm

Cửa Xỉu nhận tổng từ 4 đến 10, còn cửa Tài nhận tổng từ 11 đến 17 trong một lượt gieo. Ví dụ bộ số 1, 4, 6 cho 11 điểm nên cửa Tài thắng, còn Xỉu không được trả tiền. Riêng ba viên đồng số sẽ được tính theo quy định đặc biệt, kể cả khi tổng nằm trong khoảng vừa nêu.

Chẵn lẻ xét từng tổng

Cửa Chẵn nhận tổng chia hết cho 2, trong khi cửa Lẻ áp dụng với các tổng không chia hết cho 2. Khi kết quả là 1, 2, 4, tổng bằng 7 nên cửa Lẻ thắng còn cửa Chẵn không trúng. Trong luật chơi sicbo cơ bản, bộ ba giống nhau thường không thắng cửa Chẵn hoặc Lẻ dù tổng phù hợp.

Tổng điểm đúng một số

Cửa tổng cụ thể yêu cầu ba viên cộng lại bằng đúng số được ghi trên ô mà hội viên đã chọn. Nếu đặt tổng 9, kết quả 1, 3, 5 sẽ trúng nhưng 2, 3, 5 không đáp ứng điều kiện ấy. Các mức tổng gần hai đầu 3 và 18 có ít kết quả phù hợp hơn những tổng nằm giữa bảng.

Khi các viên xúc xắc trùng mặt số

Bộ đôi xuất hiện khi ít nhất hai viên có chung một mặt, chẳng hạn kết quả 4, 4, 1 chứa đôi số 4. Nếu bàn có cửa đôi chỉ định, hội viên cần chọn đúng con số xuất hiện trên hai viên trước lúc gieo. Một vài bảng cược còn có cửa ghép hai số khác nhau, ví dụ 2 và 5 cùng xuất hiện trong ba mặt.

Bộ ba là kết quả cả ba viên cùng mang một số, chẳng hạn 6, 6, 6 hoặc 2, 2, 2. Với luật chơi sicbo cơ bản, cửa bộ ba bất kỳ khác cửa bộ ba chỉ định vì một bên không yêu cầu chọn trước mặt số. Chẳng hạn cược bộ ba số 5 chỉ trúng nếu cả ba viên đều ra 5, không phải bất kỳ bộ ba nào.

Kết quả 3, 3, 3 có tổng 9 nhưng thường không được tính thắng tại cửa Xỉu hoặc Lẻ. Người chơi cần nhìn quy tắc bộ ba ngay trên bàn, bởi từng cửa có điều kiện thanh toán khác nhau. Nhờ nắm luật chơi sicbo cơ bản, bạn có thể phân biệt tiền trả cho cửa đôi với tiền trả cho cửa bộ ba.

Kết quả gieo quyết định số tiền trả cược

Tiền trúng cược được tính từ số tiền đã đặt cùng tỷ lệ trả thưởng của ô dự đoán chính xác. Chẳng hạn cửa Tài ghi mức 1:1 thì cược 100.000 đồng và trúng sẽ nhận thêm 100.000 đồng tiền thắng. Tổng tiền nhận lại trong ví dụ này là 200.000 đồng, bao gồm cả phần cược 100.000 đồng ban đầu.

Đối với cửa một số, tiền trả có thể đổi theo số viên xuất hiện đúng mặt đã chọn trên bàn. Một số bảng Sic Bo dùng tỷ lệ 1:1 khi trúng một viên, 2:1 khi trúng hai viên, 3:1 khi trúng cả ba. Vì vậy luật chơi sicbo cơ bản yêu cầu đối chiếu kết quả từng viên thay vì chỉ nhìn tổng cuối cùng.

Các cửa đôi, bộ ba hoặc tổng điểm riêng thường có tỷ lệ cao hơn cửa Tài, Xỉu trên bảng thông thường. Tuy nhiên mỗi bàn có thể dùng mức trả khác nhau nên con số chính xác cần được đọc ngay tại ô cược. Khi vận dụng luật chơi sicbo cơ bản, hội viên xác nhận điều kiện trúng trước rồi mới tính số tiền tương ứng theo tỷ lệ niêm yết.

Kết luận

Luật chơi sicbo cơ bản giúp bạn phân biệt cửa tổng điểm, mặt số riêng cùng các kết quả đôi hoặc ba viên trùng nhau. Sân chơi QH88 cung cấp bàn Sic Bo để hội viên đối chiếu quy định từng cửa ngay trước lúc đặt tiền. Chọn một ô dự đoán phù hợp trên bảng cược rồi kiểm tra kết quả theo đúng ba mặt xúc xắc.