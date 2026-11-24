Luật chơi tiến lên miền nam xác định ai được đánh trước, bộ bài nào được chặn và lúc nào một ván kết thúc. Từng quy định về sảnh, tứ quý, đôi thông đều có điểm cần nhớ để tránh nhầm khi ra quân. Bạn có thể xem hướng dẫn của sảnh bài QH88 rồi vào bàn thực hành ngay với bộ bài đủ 13 lá ở mỗi ghế.

Luật chơi tiến lên miền nam cần biết trước

Mỗi bàn thường có 2 đến 4 người với bộ bài Tây 52 lá. QH88 giới thiệu những kiểu bài hợp lệ để hội viên nhận biết trước lượt đầu.

Thứ tự các quân bài

Luật chơi tiến lên miền nam xếp quân 3 thấp nhất, tiếp đến 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A rồi 2. Khi hai lá cùng số, chất cơ lớn hơn rô, tiếp đến chuồn rồi bích. Vì vậy, 2 cơ mạnh hơn 2 rô, còn 3 bích là lá thấp nhất.

Những bộ bài được phép đánh

Bài lẻ gồm 1 quân, còn đôi có 2 lá cùng số như 8 cơ và 8 bích. Sám cô gồm 3 lá cùng số, trong khi tứ quý có đủ 4 quân trùng số. Sảnh gồm ít nhất 3 lá liên tiếp như 7, 8, 9, nhưng không tính quân 2.

Ba đôi thông gồm 3 đôi sát số như 5, 6, 7, còn bốn đôi thông phải có đủ 8 quân thuộc 4 đôi liền nhau. Khác với sảnh, đôi thông cần 2 lá cùng số ở mỗi bậc. Hội viên nhớ đúng luật chơi tiến lên miền nam sẽ không nhầm hai kiểu này.

Nguyên tắc chặn theo lượt

Người đánh sau phải dùng đúng kiểu bài và số lá để đè người đánh trước trong cùng lượt. Một đôi 10 chặn được đôi 9, nhưng sám 10 không thể đè đôi 9 vì hai bộ khác số quân. Nếu mọi đối thủ đều bỏ qua, người vừa đánh cuối được mở lượt mới bằng bộ bài hợp lệ khác.

Chặn heo bằng bộ đặc biệt

Heo là quân 2, chặn được bài lẻ nhỏ hơn nhưng vẫn có thể bị chặt. Theo luật chơi tiến lên miền nam, ba đôi thông thường chặt được 1 heo, còn tứ quý cũng có thể chặt heo tại nhiều bàn. Bốn đôi thông còn có thể chặt đôi heo, ba đôi thông hoặc tứ quý tùy bảng luật áp dụng.

Trình tự đánh bài từ đầu tới cuối

Ván tiến lên bắt đầu sau khi mỗi ghế nhận đủ quân bài. Luật chơi tiến lên miền nam xác định quyền mở đầu trước khi các bên lần lượt ra bài.

Ai giữ quyền đi đầu

Ở ván mở màn, người cầm 3 bích thường được đi trước và phải đánh ra quân này trong lượt đầu tiên. Lá 3 bích có thể đứng riêng hoặc ghép vào đôi hay sảnh đúng quy định. Từ ván kế tiếp, quyền đi đầu thường chuyển sang người về nhất của ván vừa kết thúc.

Khi nào được đánh tiếp

Luật chơi tiến lên miền nam cho phép mở lượt mới khi toàn bộ đối thủ đã bỏ qua và không còn ai chặn bài vừa ra. Chẳng hạn, A đánh đôi 6, B đè đôi 9, còn C và D lần lượt bỏ lượt. Nếu A cũng bỏ qua, B được quyền ra bộ mới mà không phải giữ kiểu đôi.

Người đã bỏ lượt thường không được quay lại chặn trong vòng đó. Quyền đánh tiếp thuộc về người cuối cùng giữ được bộ bài không bị ai đè. Ngoại lệ dành cho bốn đôi thông tùy bảng quy định của bàn.

Luật chơi tiến lên miền nam

Người đánh hết 13 quân trước thường về nhất, trừ khi bàn ghi nhận kiểu thắng trắng ngay sau lúc chia. Các thành viên còn bài được xếp hạng theo bàn. Sảnh dài giúp giảm nhiều quân, nhưng phải hết bài mới được công nhận thắng.

Những kiểu thắng đặc biệt dễ bị nhầm

Luật chơi tiến lên miền nam có quy định tới trắng khi bài vừa chia đã đạt điều kiện dành riêng cho kiểu thắng này. Những bộ thường gặp gồm sảnh từ 3 đến A, 6 đôi bất kỳ, 5 đôi thông hoặc tứ quý 2. Một số bàn còn tính 4 sám cô, vì vậy cần kiểm tra trước.

Tới trắng được xét ngay sau chia bài nên không cần chờ bất kỳ đối thủ nào ra quân trước. Nếu nhiều người cùng sở hữu bộ đủ điều kiện, thứ tự ưu tiên ghi trong bàn sẽ quyết định ai được tính thắng trước. Sáu đôi bất kỳ khác 5 đôi thông ở yêu cầu các số liên tiếp, chứ không phải chỉ khác số lượng quân.

Theo luật chơi tiến lên miền nam, thối heo xảy ra khi đã có người về nhất nhưng bạn vẫn còn giữ quân 2. Một số bàn còn tính thối tứ quý hoặc đôi thông chưa được đánh ra trước khi kết thúc. Heo đỏ thường có mức tính cao hơn heo đen, còn con số cụ thể phụ thuộc quy định của bàn.

Cóng là lúc một thành viên chưa đánh được lá nào mà người khác đã về nhất trong ván. Khi đó, mức tính cóng có thể được cộng với phần bài đặc biệt còn giữ trên tay. Trong luật chơi tiến lên miền nam, tiền chặt chồng giữa tứ quý với bốn đôi thông được tính theo từng bàn.

Kết luận

Luật chơi tiến lên miền nam gồm thứ tự quân bài, quyền ra lượt, cách chặt heo cùng những kiểu thắng đặc biệt. Sảnh tiến lên của QH88 có những bàn bài để bạn tham gia sau khi xem kỹ quy định áp dụng. Vào sảnh bài ngay để thử phân biệt đôi thông, sảnh, tứ quý qua từng ván thực tế.