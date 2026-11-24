Các loại kèo bóng đá được chia theo kết quả thi đấu, tổng bàn thắng và những chỉ số riêng trong trận. Mỗi bảng tỷ lệ quy định cách phân định thắng thua khác nhau, kể cả khi các cửa cược thuộc cùng một cuộc đối đầu. Khi xem bảng cược tại QH88, bạn nên đối chiếu từng con số trước khi chọn cửa và bắt đầu dự đoán trận đấu.

Các loại kèo bóng đá thường gặp nhất

Trên bảng cược QH88, những cửa chính được sắp theo kết quả toàn trận hoặc số liệu phát sinh trong thời gian thi đấu. Hội viên cần phân biệt từng dạng để tránh nhầm mốc bàn thắng với mức chấp hay tỷ lệ trả thưởng.

Kèo châu Âu ba kết quả

Trong các loại kèo bóng đá phổ biến, cửa châu Âu gồm ba lựa chọn là chủ nhà thắng, hòa hoặc đội khách thắng. Ký hiệu 1 là chủ nhà, X là kết quả hòa, còn 2 dành cho đội khách sau 90 phút chính thức. Chẳng hạn, tỷ số 2-1 giúp cửa 1 thắng, còn trận đấu kết thúc 1-1 thì chỉ cửa X được tính trúng.

Kèo tài xỉu bàn thắng

Với các loại kèo bóng đá dựa vào tổng bàn, nhà cái đặt một mốc như 2,5 để hội viên chọn tài hoặc xỉu. Nếu hai đội ghi tổng cộng 3 bàn, cửa tài 2,5 thắng; kết quả có 0 đến 2 bàn thuộc cửa xỉu. Mốc 2,0 khác ở chỗ trận có đúng 2 bàn được hoàn tiền, thay vì phân thắng thua ngay.

Các loại kèo bóng đá châu Á

Kèo châu Á dùng số bàn chấp để cân bằng cách tính giữa đội cửa trên và đối thủ được nhận chấp. Nếu cửa trên chấp 0,5, đội đó phải thắng cách biệt ít nhất 1 bàn thì lựa chọn mới giành phần thắng. Với mức chấp 0,25, tiền cược được chia thành hai nửa ở mốc 0 và 0,5 để tính riêng từng phần.

Kèo phạt góc theo đội

Ở các loại kèo bóng đá về phạt góc, kết quả được xét theo số lần bóng đi hết đường biên ngang do đối phương chạm cuối. Nhà cái có thể niêm yết mốc tài xỉu 9,5 quả hoặc cửa đội nào hưởng nhiều góc hơn trong trận. Nếu tổng số quả góc là 10, cửa tài 9,5 thắng dù bảng tỷ số cuối cùng có thể chỉ là 0-0.

Kèo thẻ phạt toàn trận

Trong các loại kèo bóng đá liên quan đến thẻ phạt, cửa cược dựa trên số thẻ mà trọng tài rút cho hai đội. Chẳng hạn, mốc tài xỉu 4,5 thẻ sẽ nghiêng về tài khi trận đấu có từ 5 thẻ được tính. Một số bảng cược quy đổi thẻ vàng, thẻ đỏ thành điểm khác nhau nên người chơi phải đọc quy định ngay tại cửa chọn.

Mỗi kiểu kèo bóng đá tính tiền khác nhau

Đối với những cửa cược niêm yết theo tỷ lệ thập phân, số tiền nhận về bằng tiền đặt nhân với tỷ lệ đã xác nhận. Chẳng hạn, vé cược 100.000 đồng tại mức 1,90 sẽ nhận tổng cộng 190.000 đồng nếu dự đoán đúng kết quả. Khoản 90.000 đồng là phần lãi, còn 100.000 đồng ban đầu đã được tính trong số tiền nhận về.

Với các loại kèo bóng đá dùng mức chấp 0,25 hoặc 0,75, tiền đặt được chia đôi để tính theo hai mốc liền kề. Ví dụ, đặt 200.000 đồng vào cửa trên chấp 0,25 thì 100.000 đồng ở mức 0 được hoàn khi hai đội hòa. Phần 100.000 đồng còn lại nằm ở mức chấp 0,5 và bị tính thua nếu không có đội nào thắng trận.

Hội viên cần phân biệt khoản tiền lãi với tổng số tiền được thanh toán sau khi vé cược thắng. Mức 2,10 không có nghĩa lãi gấp 2,10 lần tiền đặt, bởi phần vốn ban đầu đã nằm trong số thanh toán. Với các loại kèo bóng đá có quy định hoàn tiền hoặc thắng nửa, số tiền cuối cùng phải tính riêng từng phần trên phiếu.

Những mốc giờ thay đổi tỷ lệ cược

Ngay khi lịch thi đấu được công bố, bảng kèo trước trận có thể xuất hiện cùng những con số ban đầu cho từng cửa. Đến lúc danh sách đội hình ra sân được xác nhận, mức chấp hoặc mốc bàn thắng có thể được điều chỉnh. Một đội thiếu tiền đạo chủ lực vẫn có thể giữ cửa trên nhưng tỷ lệ ăn tại cửa đó có thể khác thời điểm mở bảng.

Các loại kèo bóng đá trực tiếp được cập nhật theo thời gian thi đấu, chẳng hạn sau bàn thắng hoặc tình huống phạt đền. Tỷ lệ tài xỉu 2,5 trước trận có thể chuyển sang mốc khác khi đã có 2 bàn được ghi trong hiệp một. Hội viên phải đọc tên thị trường cùng thời gian tính cược vì cửa toàn trận không giống cửa chỉ tính hiệp hai.

Trước khi xác nhận phiếu, người chơi nên xem kỹ mức chấp hiện tại và dấu cộng trừ đi kèm tên mỗi đội. Tại thời điểm tỷ lệ thay đổi, con số trên bảng chọn có thể không còn trùng với mức vừa nhìn thấy trước đó. Phiếu được chấp nhận ở tỷ lệ nào thì kết quả thanh toán sẽ căn cứ vào tỷ lệ đã ghi trên phiếu đó.

Kết luận

Các loại kèo bóng đá có cách tính riêng theo kết quả, bàn thắng hoặc số lần trọng tài ghi nhận một tình huống. Bảng cược của QH88 phân chia nhiều cửa để hội viên đối chiếu từng mốc trước khi chọn. Bạn có thể mở bảng tỷ lệ của trận sắp diễn ra để kiểm tra con số cụ thể rồi xác nhận lựa chọn phù hợp.