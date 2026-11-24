Cách đọc tỷ lệ cược nằm ở việc hiểu con số bên cạnh tên đội, thay vì chỉ nhìn cửa có giá ăn cao. Mức chấp, tỷ số hòa cùng mốc bàn thắng đều mang ý nghĩa khác nhau khi đặt cạnh từng loại kèo. Qua ví dụ về tên cửa, mốc bàn thắng cùng giá ăn trên bảng, QH88 mời bạn kiểm tra từng lựa chọn ngay hôm nay.

Cách đọc tỷ lệ cược theo bảng kèo

Trên bảng trận có tên hai đội, giờ thi đấu cùng giá ăn cho từng cửa trước trận. Để biết tiền nhận, hội viên xem dòng đó là kèo chấp, kết quả trận hay tài xỉu.

Nhận biết đội chấp trước trận

Dấu trừ cạnh tên đội báo đội này phải vượt mức chấp mới thắng đủ tiền cược. Đội A chấp 0,5 bàn sẽ thắng kèo nếu thắng trận cách biệt từ một bàn. QH88 hướng dẫn hội viên kiểm tra dấu cộng hoặc trừ, vì một con số có thể chỉ hai cửa khác nhau.

Phân biệt giá ăn từng cửa

Hai số cạnh mức chấp là giá ăn cửa trên, cửa dưới khi kết quả được tính thắng. Giá 1,90 giúp cược 100.000 đồng nhận 190.000 đồng, gồm vốn 100.000 đồng cùng lãi 90.000 đồng. Giá Hồng Kông 0,90 chỉ tính lãi trên mỗi đồng cược, chưa gồm vốn người chơi đặt.

Đọc mốc bàn thắng chính xác

Mốc tài xỉu 2,5 dùng so tổng bàn thắng, không xét đội nào giành phần thắng. Tỷ số 2-1 có ba bàn nên cửa tài 2,5 thắng, còn cửa xỉu 2,5 thua. Cách đọc tỷ lệ cược cần nhìn mốc tổng bàn, không dựa vào tên đội mạnh hơn.

Ký hiệu của ba loại kèo thông dụng

Các dòng kèo cùng trận nhưng cách tính kết quả của mỗi dòng lại khác nhau. Bạn nên đọc tên cửa trước khi xét giá, vì số 1,90 chưa nói đủ cách thắng.

Kèo châu Á xét bàn chấp

Kèo châu Á ghi mốc 0, 0,25, 0,5 hoặc 0,75 bên cạnh đội được chọn. Kèo chấp 0,25 chia tiền đặt thành hai nửa ở mốc 0 và 0,5. Cách đọc tỷ lệ cược phải xét phần được hoàn khi trận hòa, không chỉ nhìn cửa thắng.

Cách đọc tỷ lệ cược châu Âu

Ba ký hiệu 1, X, 2 chỉ chủ nhà thắng, hòa, đội khách thắng trong thời gian tính cược. Bảng ghi 1 là 2,10, X là 3,20, còn 2 là 3,40 cho ba kết quả. Cửa X nhận 320.000 đồng từ cược 100.000 đồng nếu trận hòa ở giá 3,20.

Kèo tài xỉu theo tổng bàn

Tài xỉu xét tổng bàn trong thời gian tính cược, không cần đoán đội thắng. Mốc 2,25 chia tiền cược tài thành hai nửa theo mốc 2,0 và 2,5. Khi có đúng hai bàn, một nửa hoàn, nửa còn lại thua; cách đọc tỷ lệ cược cần xét cả hai.

Tính tiền nhận theo mức giá niêm yết

Với tỷ lệ thập phân, tiền nhận khi thắng trọn bằng số tiền đặt nhân với giá của cửa được chọn ở thời điểm xác nhận. Một khoản cược 200.000 đồng tại giá 1,85 sẽ trả về 370.000 đồng nếu cửa thắng đủ, trong đó lãi là 170.000 đồng. Cách đọc tỷ lệ cược theo dạng này cần tách số tiền nhận về khỏi phần lời để tránh cộng tiền gốc hai lần.

Giá 2,00 giúp cược 100.000 đồng thắng đủ nhận 200.000 đồng, còn giá 1,70 trả 170.000 đồng gồm vốn. Riêng kèo đồng banh mức 0, nếu hai đội hòa thì tiền cược vào một đội được hoàn lại theo quy tắc kèo châu Á. Trong cách đọc tỷ lệ cược, kết quả hoàn tiền khác với thắng kèo, vì số nhận về bằng khoản đã đặt ban đầu.

Các mốc phần tư như 0,25 hoặc 0,75 có thể dẫn tới thắng nửa hay thua nửa thay vì chỉ thắng hoặc thua trọn. Ví dụ, chọn đội được chấp 0,75 tại giá 1,90 với 200.000 đồng, đội đó thua cách biệt một bàn thì mất 100.000 đồng. Với mốc 0,75, bạn chia tiền làm hai phần ứng với 0,5 cùng 1,0.

Khi bảng kèo thay đổi trước trận đấu

Giá ăn có thể đổi dù mức chấp đứng yên, vì bảng ghi mức trả thưởng khác cho cùng một cửa. Ví dụ, cửa trên từ 1,92 giảm còn 1,84 nghĩa là mỗi 100.000 đồng thắng đủ nhận ít hơn 8.000 đồng nếu dùng giá mới. Người chơi cần xem lúc xác nhận, bởi tiền trả thưởng phụ thuộc con số được chốt cho vé đó.

Mức chấp cũng có thể chuyển từ 0,5 sang 0,75 bàn trước giờ bóng lăn dù tên hai đội không thay đổi. Khi đội chấp thắng đúng một bàn, cửa chấp 0,5 thắng trọn nhưng cửa chấp 0,75 chỉ thắng nửa theo cách chia tiền. Vì vậy, cách đọc tỷ lệ cược cần xem cả mức chấp lẫn giá ăn, thay vì so hai con số giá đơn lẻ.

Giả sử bảng mở trận với mức tài xỉu 2,5 tại giá 1,90 nhưng sau đó chuyển sang 2,75 với giá 1,95. Nếu trận có đúng ba bàn, cửa tài 2,5 thắng đủ còn tài 2,75 chỉ thắng nửa dù tổng bàn không đổi. Hội viên nên ghi mốc cũ cùng mốc mới, vì cách đọc tỷ lệ cược cần bám đúng mức đã chốt trên vé.

Kết luận

Cách đọc tỷ lệ cược bắt đầu từ tên cửa, mức chấp và giá ăn của từng kết quả. QH88 dùng kèo đồng banh cùng tài xỉu chia nửa để giải thích tiền nhận. Xem bảng bóng đá ngay hôm nay rồi đối chiếu mức giá trước khi chốt cửa cược.