Cách chơi liêng khởi đầu khi mỗi người nhận ba lá úp và chọn theo cược, tố thêm hoặc bỏ bài. Từng bộ bài được xếp theo thứ tự riêng, nên ba lá có điểm cao chưa chắc giành phần thắng. Khi đã hiểu từng thứ hạng bài, bạn có thể vào sảnh liêng QH88 để thử sức với ván cược ba lá đầu tiên.

Cách chơi liêng bắt đầu từ ba lá bài

Mỗi ván liêng dùng bộ bài Tây 52 lá, được trộn trước khi chia ba lá úp cho mỗi người. Bàn liêng thường có từ hai đến sáu thành viên, tùy giới hạn ghi riêng tại từng bàn cược. Trước khi phát bài, mỗi người đặt tiền cược ban đầu theo số tiền được bàn quy định.

Bạn chỉ được xem ba lá của mình sau khi nhận bài, không được đổi quân để tìm bộ mạnh hơn. Cách chơi liêng yêu cầu người đến lượt chọn tiếp tục đặt cược hoặc dừng bằng thao tác úp bài. Ai đã úp bài sẽ không được quay lại lượt tố hay tranh tiền thưởng của ván đang diễn ra.

QH88 khuyến khích hội viên xem mức cược từng bàn trước khi bắt đầu, vì mỗi bàn có thể áp dụng số tiền khác nhau. Khi có người tố thêm, bên còn lại cần theo đủ tiền mới được giữ quyền so bài. Nếu mọi đối thủ đều úp, người chưa bỏ bài nhận tiền cược mà không phải lật ba lá.

Khi còn ít nhất hai người sau lượt tố cuối, tất cả mở bài để tìm ra bên có bộ mạnh nhất. Cách chơi liêng không cộng điểm ngay từ đầu, bởi sáp, liêng và ảnh luôn xếp trên bài điểm. Nếu cùng một hạng, kết quả được phân định theo giá trị quân bài mà bàn đã quy định.

Luật liêng phân loại bài thành bốn hạng

Ba lá liêng không được xét như một bộ bài chỉ có điểm số, vì thứ tự các hạng được ưu tiên trước. Hội viên cần nhận ra sáp, liêng, ảnh và điểm để biết bộ bài của mình đang đứng ở đâu.

Sáp đứng trên mọi bộ bài

Sáp gồm ba quân cùng số hoặc cùng chữ, chẳng hạn ba quân 8 hay ba quân K khác chất. Đây là hạng cao nhất trong cách xếp bài phổ biến, nên sáp 2 vẫn thắng bộ liêng lớn. Với cách chơi liêng, hai bộ sáp được so theo giá trị quân, trong đó sáp A thường đứng đầu.

Liêng gồm ba quân nối tiếp

Liêng là ba lá có giá trị liên tiếp, chẳng hạn 4, 5, 6 dù những quân ấy khác chất nhau. Bộ 9, 10, J cũng được tính là liêng vì ba giá trị nối tiếp nhau. Giá trị A, 2, 3 hoặc Q, K, A cần đối chiếu quy định của bàn trước khi tính một bộ liêng.

Cách chơi liêng với bộ bài ảnh

Ảnh xuất hiện khi ba lá đều thuộc J, Q, K nhưng không tạo thành sáp hay bộ liêng đúng thứ tự. Chẳng hạn J, J, K là bộ ảnh, còn ba quân J giống số lại thuộc sáp và mạnh hơn. Khi hai bộ ảnh gặp nhau, hội viên cần xem quy tắc phân thắng của bàn thay vì tự cộng điểm.

Bài điểm lấy số hàng đơn vị

Nếu ba quân không thuộc hạng trên, điểm được tính bằng chữ số cuối của tổng giá trị cả ba lá. Theo cách tính thường gặp, A bằng 1, lá từ 2 đến 9 giữ nguyên số, còn 10, J, Q, K bằng 0. Ví dụ bộ 7, 8, K có tổng 15 nên nhận 5 điểm, giúp bạn hiểu cách chơi liêng khi so bài lẻ.

Lượt tố thay đổi tiền cược mỗi ván

Ngoài thứ hạng ba lá, lựa chọn đặt cược còn quyết định ai được đi tiếp tới lúc mở bài. Người chơi cần phân biệt theo, tố, úp bài và tất tay để không nhầm khi tới lượt của mình.

Theo cược khi muốn giữ bài

Theo nghĩa là đặt thêm tiền bằng mức tố cao nhất hiện có, nhằm giữ quyền tham gia ván bài. Nếu cần theo 20.000 đồng, bạn phải đặt đủ khoản này để giữ ba lá. Trong cách chơi liêng, theo cược không làm bài mạnh hơn, mà chỉ cho hội viên quyền đợi kết quả cuối ván.

Tố thêm để nâng tiền chung

Tố là đặt tiền cao hơn mức trước đó, khiến những người còn lại quyết định có theo tiếp hay không. Ví dụ mức 10.000 đồng được tố lên 30.000 đồng, đối thủ phải bù chênh lệch theo luật bàn. Bạn nên kiểm tra số tiền tối thiểu trước khi xác nhận, vì cách chơi liêng có thể quy định khác nhau giữa các bàn.

Úp bài khi không theo nữa

Úp bài nghĩa là rời ván hiện tại, chấp nhận tiền đã đặt mà không cần tiết lộ ba quân đang giữ. Chẳng hạn bạn cầm 2, 5, 8 nhưng không muốn theo mức tố mới, thao tác úp sẽ kết thúc lượt. Đây không phải bỏ qua một lượt, bởi người đã úp không thể quay lại so bài trong cùng ván.

Tất tay trước lượt mở bài

Tất tay là đặt toàn bộ số tiền cược còn lại được phép dùng tại bàn, thay vì theo một phần mức tố. Nếu còn 50.000 đồng dành cho ván, thao tác tất tay sẽ đặt đúng khoản đó theo quy định. Khi tìm hiểu cách chơi liêng, bạn nên kiểm tra cách chia tiền nếu những người tham gia còn số dư khác nhau.

Kết luận

Cách chơi liêng dựa trên thứ hạng ba lá cùng số tiền được đặt theo từng lượt trong mỗi ván. QH88 giới thiệu bàn liêng để hội viên tìm hiểu luật trước khi bước vào cuộc chơi đầu tiên. Chọn mức cược hợp với mình rồi thử so ba lá ngay trong lượt kế tiếp.